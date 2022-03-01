أوضح ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، أنه من الممكن أن تتم إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي قبل نهاية الموسم الحالي.

ماجد النفيعي – رئيس #الاهلي: اصبروا ولا يوجد تغيير في يوم وليلة .. سيتبقى 8 ملايين فقط من عقد الـ 100 مليون .. لست سعيدًا باحتقان الجماهير لكن أعدكم بتغيير كبير للموسم القادم ولن نهبط وقد يتم تغيير المدرب

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/YAkG2q66oN — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 28, 2022

جماهير الأهلي طالبت بإقالة هاسي:

وكانت جماهير الراقي طالبت إدارة النفيعي بإقالة المدرب هاسي بسبب تحقيق النادي معه لنتائج كارثية في الموسم الحالي إضافة لتوديع بطولة كأس الملك على يد الشباب من دور الثمانية.

وقال النفيعي: “عملية بناء الفريق لا تحدث في يوم وليلة، ولكن الفريق الآن حدد ما يريد تقويته ونحن الآن في راحة نفسية لأننا سنبدأ الموسم المقبل ونعرف أهدافنا تمامًا”.

وأضاف النفيعي: “من الممكن أن تتم إقالة هاسي لأن التغيير في النادي يبدأ من اليوم، و بإذن الله الفريق لن يهبط”.

فيديو مسرب لـ كارتيرون يثير الجدل:

وفي وقت سابق، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مسربًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني المقال من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، وهو يتفاوض مع وكيل أعماله للانتقال لتدريب الأهلي في الدوري السعودي.

وأظهر مقطع الفيديو المدرب الفرنسي وهو يطلب من المصري حازم فتوح وكيل أعماله التفاوض وفعل كل ما يلزم من أجل تدريب الأهلي، مطالبًا إياه بتوفير الضمانات حتى لا يحدث له، ما حدث عند إقالته من تدريب نادي النصر في 2017.