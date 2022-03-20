أعلنت شركة النهدي الطبية (“النهدي” أو “الشركة”)، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية (“السعودية”)؛ وشركتا “إتش إس بي سي العربية السعودية” و”الأهلي المالية” – بصفتهما مستشارين ماليين مشتركين – عن اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”).

فترة اكتتاب المستثمرين

وأوضحت الشركة، أنه بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 13 مارس 2022م وانتهت في 15 مارس 2022م باكتتاب 1,099,863 فرداً لاستثمار 6.76 مليار ريال سعودي بسعر 131 ريالاً للسهم الواحد، وبذلك وصلت نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد إلى 13 مرة.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة 3,900,000 سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. وجاء طرح المستثمرين الأفراد عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة من المؤسسات، والتي غطت الأسهم المطروحة المخصصة لها بواقع 59 مرة.

تخصيص الأسهم المتبقية

وخصصت الشركة 3 أسهم كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.243٪.