علق طارق النوفل، الناقد الرياضي، لـ برنامج “أكشن مع وليد”، على عقوبة لجنة الانضباط لـ حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

قرار لجنة الانضباط ضد حامد البلوي الذي أثار الجدل:

وقررت لجنة الانضباط إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد خسارة فريقه ضد الهلال.

وأثبتت اللجنة على البلوي مخالفته لائحة الانضباط والأخلاق، واعتبرت تصريحاته إساءة تجاه حكم المباراة، والاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته، ولجانه القضائية وإخلاله بواجب السرية وفقًا للائحة.

وقال النوفل عبر حسابه في “تويتر”: “بعد عقوبة البلوي، تذكرت تصريح حاد صدر من رئيس نادي بعد خسارته مباشرة وكان التصريح لا يقل حدة عن تصريح حامد البلوي إن لم يتجاوزه بمراحل …!!”.

نادي الاتحاد يرد على الانضباط:

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًّا يؤكد من خلال احترام قرار اللجان القضائية الرياضية في اتحاد الكرة، وتحديدًا لجنة الانضباط، إلا أنها تواصل إصدار عقوبات متتالية على العميد بشكل “استفزازي”.

ولفت النادي في بيانه إلى أن اللجنة حرمت الاتحاد من جمهوره قبل أيام قليلة من مباراته ضد الاتحاد، وأوقفت عبدالرزاق حمدالله، ونائب رئيس النادي عدة مرات، قبل أن تصدر عقوبتها ضد حامد البلوي.

وتابع الاتحاد في بيانه: “يجب على مجلس إدارة اتحاد الكرة، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وأن يتضمن جدول أعمال الجمعية حل لجنة الانضباط وتشكيل لجنة جديدة تواكب التطور في الرياضة السعودية”.

وجاء في ختام نادي الاتحاد: “إذا لم يرغب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في ذلك، فلا يوجـد ما يمنع اتحاد جدة من تفعيل البند الخاص بعقد جمعية عمومية غير عادية بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة”.