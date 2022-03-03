وضع نادي يوفنتوس قدمًا في الدور النهائي لبطولة كأس إيطاليا، وذلك بفوز صعب على فيورنتينا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكأس.

ملخص مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كان الأداء متوسطًا، حيث حاول فريق اليوفي خلق الفرص الهجومية لتسجيل الهدف الأول، بينما اعتمد لاعبو فيورنتينا على الهجمات المرتدة.

النيران الصديقة تقود اليوفي لفوز صعب أمام المضيف:

وواصل فريق اليوفي ضغطه ليرفع الكولومبي خوان كوادرادو كرة عرضية، لم ينجح اللاعب الإيطالي لورينزو فينوتي مدافع فيورنتينا في إبعادها ليسجلها هدفًا لليوفي بالخطأ في مرماه بالدقيقة التسعين.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين في إياب الدور نصف النهائي يوم 20 إبريل المقبل.