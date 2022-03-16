أكدت صحيفة لوسوار الفرنسية أن الهجوم الروسي في أوكرانيا أصبح مكثفًا، اليوم الثلاثاء، مع فرض سلسلة من الضربات على كييف تحت حظر التجول، على الرغم من استئناف المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني، الذي قيل إنه مستعد للتخلي عن عضوية الناتو.

المفاوضات الجارية:

ومع ذلك، تنتظر العاصمة المهجورة زيارة رؤساء الوزراء البولنديين ماتيوز موراويكي والتشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز جانسا، الذين غادروا بولندا يوم الثلاثاء بالقطار للقاء الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس تشميغال، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة: إنهم يعتزمون إعادة تأكيد الدعم المطلق من الاتحاد الأوروبي بأكمله لأوكرانيا وتقديم حزمة شاملة من تدابير الدعم، وفقًا لما ذكرته وارسو، متابعة: لم نكن نعرف متى سيصلون. بعد الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش بقليل، عبروا لفيف، على بعد 550 كيلومترًا غربي كييف، وفقًا لمكتب رئيس الحكومة البولندية.

وتأتي هذه الرحلة على خلفية استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية بعد ظهر الثلاثاء، بعد انقطاع دام 24 ساعة.

وقال ميخالو بودولاك، كبير مفاوضي الجانب الأوكراني، على تويتر: “المفاوضات جارية على قائمة المناقشات بشكل خاص، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وتجري هذه المفاوضات عن طريق الفيديو وبعد ثلاث جلسات وجهًا لوجه في بيلاروسيا المجاورة، ثم اجتماع يوم الخميس في تركيا لرؤساء الدبلوماسيين الروس والأوكرانيين.

تنازل مهم:

واعتبر الكرملين يوم الثلاثاء أن أي تكهن سابق لأوانه، بينما اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بحلول “نهاية مايو”، فيما بدا أن الرئيس زيلينسكي يقدم تنازلاً هامًّا، معترفًا بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو.

وقال: سمعنا لسنوات أن الأبواب كانت مفتوحة، لكننا سمعنا أيضًا أنه لا يمكننا الانضمام، مضيفًا خلال لقاء مع مسؤولين غربيين “هذه هي الحقيقة ويجب الاعتراف بها”. وكان قد قال مؤخرًا: إنه “خفف من موقفه” بشأن هذه القضية.

من جهته، برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيًّا غزو أوكرانيا بالخوف من انضمام أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، إلى التحالف العسكري الغربي، الذي يعتبره تهديدًا وجوديًّا لروسيا.

ويمكن الاطلاع على نص التقرير من خلال الرابط التالي: هنا.