يدخل نادي الهلال، ديربي الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام النصر بروح تفاؤلية عالية، حيث دائمًا ما تكون نتائج أزرق العاصمة في ديربي الرياض بالدور الثاني أمام النصر أفضل من الدور الأول في بطولة الدوري.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر بـ دوري المحترفين

ولعب الفريقان 13 مباراة، فاز الهلال في 7 مباريات وفاز النصر في 5 لقاءات وكان تعادل وحيد حاضرًا بينهما في موسم 2017/2018، في تاريخ مواجهات الفريقين بـ دوري المحترفين السعودي.

زعيم آسيا الأفضل بمواجهات الدور الثاني

وتمكن زعيم آسيا من الفوز على النصر بنتيجة 5-1 في مايو 2017 في بطولة دوري المحترفين موسم 2016/2017 حيث أُقيمت تلك المواجهة الشهيرة في الدور الثاني على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

كذلك في مباراة الدور الثاني بـ الدوري موسم 2013/2014 فاز الزعيم بنتيجة 4-3 على النصر، والأمر ذاته حدث في الدور الثاني للدوري موسم 2019/2020 حيث فاز زعيم آسيا برباعية لهدف.