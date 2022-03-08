حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا بعد فوزه على نظيره الاتحاد اليوم، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال الأكثر فوزًا أمام الاتحاد:



وأصبح الهلال أكثر الفرق فوزًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 انتصارًا.

وانفرد الزعيم بقائمة الأكثر فوزًا على الاتحاد في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، يليه فريقي النصر والأهلي برصيد 11 فوزًا لكل منهما.

الزعيم يعطل الاتحاد:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، سجلهما سالم الدوسري وأوديون إيغالو، فيما أحرز هدف العميد هارون كمارا.

ورفع الزعيم رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.