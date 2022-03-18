يطمح النجم سالم الدوسري لمواصلة تألقه في مباريات الهلال ضد الأهلي، وقيادة الزعيم لحصد نقاط كلاسيكو اليوم.

سالم الدوسري يتألق في الكلاسيكو

ويُقدم سالم الدوسري مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة، ما يحفزه لمواصلة التألق، خاصة أنه سجل 6 أهداف بالكلاسيكو ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت أهدافه في شباك النادي الأهلي خلال 5 مواسم.

وكانت بداية أهداف سالم الدوسري في مباريات الهلال ضد الأهلي بهدف في موسم 2013، وهدفين عام 2018، قبل أن يحرز هدفًا واحدًا أعوام 2020، 2021 و2022، ولم يخسر أي مواجهة هز فيها شباك الراقي.

الهلال ضد الأهلي

ويلعب الهلال ضد الأهلي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثالث مؤقتًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وذلك بعد فوز النصر على الفيحاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر بـ28 نقطة.