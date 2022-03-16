تترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية على حصد الثلاث نقاط.

كلاسيكو الهلال والأهلي بالجولة الـ25

وتُقام مباراة الهلال والأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو الهلال والأهلي المرتقب، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقع الراقي في المركز العاشر بـ28 نقطة.

الفريقان يسعيان لخطف النقاط

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انتصاراته مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، واستمراره في حصد النقاط، أملًا في تعثر الاتحاد خلال مبارياته المقبلة، وخطف الصدارة منه.

ويملك رامون دياز سجلًا مميزًا في مباريات الهلال والأهلي، حيث إنه خاض 4 مواجهات من قبل، ولم يتلق أي خسارة، ما يحفزه لمواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مدربه الجديد سيبولدي الكلاسيكو منتشيًا بعد فوزه على الطائي في الجولة الماضية، ويطمح لخطف الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبه والابتعاد عن مناطق الخطر.