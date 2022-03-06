سيواجه الهلال منافسه نادي الاتحاد في المباراة رقم 20 التي تجمع بينهما في شهر مارس، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين بعد غد في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أفضلية كبيرة لـ الزعيم في مواجهات مارس

وكانت المواجهة الأولى بين الهلال والاتحاد في نهائي كأس الملك في 13 مارس 1965، وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي بنتيجة (1-1)، قبل أن يحسم الهلال اللقب بركلات الترجيح.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الهلال والاتحاد، في الجولة 20 من دوري المحترفين، في مارس 2017، وانتهى اللقاء بفوز الهلال على مضيفه الاتحاد بنتيجة (3-1).

الاتحاد يسعى للفوز السابع في مارس

وفاز الزعيم على الاتحاد في 7 مباريات مقابل 6 انتصارات لصالح الاتحاد وكان التعادل حاضرًا بينهما في 6 مواجهات.