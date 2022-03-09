حقق الهلال العديد من الأرقام المميزة بعد فوزه بالكلاسيكو المؤجل ضد الاتحاد، ليشعل المنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يحسم الكلاسيكو

ولعب الهلال ضد الاتحاد بالأمس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.

الهلال يحقق أرقامًا مميزة

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر فوزًا على الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009 برصيد 12 مرة، ليفض شراكته مع فريقي النصر والأهلي بـ11 فوزًا لكل منهما.

ويُعد هذا الفوز هو السابع الذي يحققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعبه في العاصمة الرياض، مقابل 4 تعادلات، و3 انتصارات لفريق الاتحاد.

وكسر الزعيم سلسلة عدم الفوز على الاتحاد في آخر مواجهتين بالموسم الرياضي الماضي، حيث انتهت المباراتان بالتعادل بنتيجة 1/1، كما عزز رقمه الإيجابي في الكلاسيكو بشهر مارس، بـ3 انتصارات، وتعادل وخسارة واحدة.