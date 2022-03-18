نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في الفوز بنتيجة كبيرة على ضيفه الأهلي بنتيجة 4/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بثلاثية دون رد عبر النيجيري أوديون إيجالو في الدقائق الـ11 والـ34 والـ46.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة الـ59.

الهلال يسجل رباعية يتراجع !

تراجع أداء الأزرق، ليمنح الفرصة لـ الأهلي لتقليص الفارق عبر كل من عمر السومة من ركلة جزاء والمقدوني أليوسكي بالدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة عن نادي الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة بالمركز العاشر.