كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي الهلال أرسل طلبًا إلى الجهاز الطبي لـ منتخب بيرو لمعرفة تفاصيل إصابة اللاعب أندري كاريلو التي تعرض لها في مباراة أوروجواي فجر اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أول قرار من الهلال:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة 24 الرياضية أن الهلال طلب التقارير الخاصة من الجهاز الطبي في منتخب بيرو للوقوف على إصابة اللاعب كاريلو.

وشارك كاريلو كأساسي في مباراة بيرو ضد أوروجواي التي أُقيمت على ملعب “سينتيناريو”، وتعرض لإصابة في قدمه اليمني، ليغادر الملعب عند الدقيقة 64، وشارك سانتياجو أورمينيو بدلًا منه.

إصابة أندري كاريلو خطيرة:

وأشار مدرب منتخب بيرو، ريكاردو جاريكا إلى أن الإصابة التي تعرض لها كاريلو ستجعله غير حاضر أمام باراجواي، مشددًا على أنها خطيرة، إلا أن الجهاز الفني سينتظر خضوعه لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة بشكل أكبر.