انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

الدوسري يمنح الزعيم التقدم:

وبدأت مباراة الهلال ضد الاتحاد المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض “الملز” بشكل سريع، وضغط الزعيم بقوة، ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 16.

وأطلق غوستافو كويلار تسديدة قوية اصطدمت باللاعب حمدان الشمراني، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو؛ سددها سالم الدوسري بنجاح، ليمنح الزعيم تقدمًا مبكرًا، ويشعل أجواء الكلاسيكو.

وضغط الزعيم بقوة بعد هدف التقدم، وأطلق سالم الدوسري تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن مارسيلو غروهي تألق ومنعه من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 20، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء للمدير التنفيذي للاتحاد، حامد البلوي.

واستمر ضغط الزعيم بحثًا عن تعزيز تقدمه بهدف ثان، وكاد إيغالو أن يهز الشباك عند الدقيقة 30، ولكن واصل غروهي التألق وحرمه من التسجيل، قبل أن يهدر رومارينيو فرصة التعادل عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من الكلاسيكو بتقدم الهلال بهدف.

الهلال ضد الاتحاد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد رومارينيو أن يسجل التعادل عند الدقيقة 55، قبل أن يتمكن النجم هارون كمارا من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 59، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من رومارينيو من الجانب الأيمن.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة، قبل أن ينجح أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الثاني في شباك العميد عند الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية، وأهدر كمارا فرصة التعادل عند الدقيقة 70.

وسجل موسى ماريغا الهدف الثالث عند الدقيقة 79، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأحرز فهد المولد هدفًا ثانيًا في شباك الأزرق عند الدقيقة 83، ولكن تم إلغاؤه للتسلل، لينتهي كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.