أعلنت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نسبة إزالة العقارات التي قامت بها الجهات التنفيذية في مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة.

المرحلة الثانية

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن نسبة إزالة العقارات كانت 93% في المرحلة الثانية بالمنطقة الشمالية الغربية، و69% في المرحلة الثالثة بالمنطقة الجنوبية الغربية، و48% في المرحلة الرابعة بالمنطقة الغربية.

وكانت المرحلة الأولى قد بدأت مع مطلع شهر فبراير الجاري، فيما بدأت المرحلة الثانية في 12 من الشهر نفسه، ومن المتوقع أن تنتهي الأولى في 24 فبراير والثانية في 24 مارس المقبل.