حقق المنتخب السعودي مراده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، محققًا حلم الكثيرين من عشاق كرة القدم بالمملكة برؤية صقور الأخضر للمونديال الثاني على التوالي بعد التأهل والمشاركة في مونديال روسيا 2018.

الدعم اللامحدود أثمر التأهل لـ المونديال

وحرص المنتمون لـ الوسط الرياضي في المملكة على تقديم التهنئة بمناسبة الصعود للمونديال في قطر، حيث قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : “أبارك لجمهورنا الغالي ومبارك لأخي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد ولاعبي الأخضر والجهازين الفني والإداري، على ما قاموا به من عمل وجهد لإنجاح مسيرة منتخبنا في التصفيات والتأهل إلى مونديال 2022”.

أما ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم فرد على تغريدة وزير الرياضة قائلًا: “دعمكم سمو الأمير كان حافزًا لبذل كل ما لدينا من جهد، والحمد لله تكلل هذا الجهد بالتأهل إلى كأس العالم.. شكرًا وزيرنا الشغوف وبإذن الله تمضي الكرة السعودية من نجاح إلى نجاح”.

الصقور تُنهي المهمة بنجاح

وهنأ النجم ماجد عبدالله أسطورة النصر والكرة السعودية قائلًا: “الحمد لله .. رسميًا أخضرنا إلى كأس العالم ٢٠٢٢ للمرة السادسة في تاريخه. إنجازات الوطن الرياضية تتوالى بفضل الله ثم بوجود قيادة تعمل لمستقبل الوطن في كل شيء. مبارك لقيادتنا الرشيدة.. ومبارك للوطن”.

بينما قال سامي الجابر نجم الهلال السابق: “اللهم لك الحمد تحقق الأهم والتأهل لمونديال قطر2022، أتقدم بالمباركة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حصدوا ثمرة دعمهم السخي لمنتخبنا الوطني والرياضة بشكل عام”.

أما الإعلامي الرياضي وليد الفراج فقال: “التأهل الأقوى لـ الصقور بـ النقاط و قبل نهاية التصفيات .. كان ودنا نفوز على الصين لكن تحقق الأهم وتأهلنا .. الثلاثاء هناك احتفالية كبيرة بملعب الجوهرة .. شكرًا على دعم القيادة الغير مسبوق والتاريخي.