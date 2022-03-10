بعد رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة تزايد اهتمام المواطنين بزيارة المعالم السياحية في تايلند نظرًا لما تتمتع به هذه البلد من مقومات سياحية.

أجمل الأوقات لزيارة تايلند

وفيما يتعلق بأفضل الأوقات لزيارة تايلند، فتعتبر البلاد طقسها مُناسب للسفر في معظم أيام السنة، إلا بعض الشهور التي يكثر فيها تساقط الأمطار، وتعتبر الفترة من شهر نوفمبر وحتى بداية شهر يناير، هي من أفضل الأوقات لزيارة تايلاند.

ديسمبر شهر السياحة

كما يعتبر شهر يناير أفضل أوقات السفر إلى تايلند؛ حيث تتمتّع الشواطئ الجنوبيّة للبلاد بأيامها المشمسة والحارة على جميع سواحلها، بينما تتمتع المناطق الوسطى والشمالية بدرجات حرارة منخفضة، وبالتالي يكون الجو مناسباً للاستمتاع برحلات في الطبيعة، أو زيارة المعالم السياحية.

أما شهر فبراير فيستمر الطقس الجيد في معظم المناطق، وفي مارس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في هذا الشهر، ويكون الوقت مناسباً للسباحة في جزر سميلان، وزيارة العديد من الأماكن على طول ساحل أندامان.

فيما يعتبر إبريل من أكثر أشهر السنة حرارة في تايلاند، وفي هذا الشهر تُقام أكبر المهرجانات في البلاد، وكذلك يتميز شهر بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يعد وقتاً جيداً لزيارة بعض الوجهات السياحية الشهيرة في تايلاند، وتجربة المهرجانات التي لا مثيل لها.

وشهر يونيو هو أحد الأشهر الممطرة؛ لذا لا بد من حمل المظلات فيه، وارتداء أحذية مناسبة لا تسبب الانزلاق، وفي شهر يوليو ترتفع نسبة الرطوبة في جميع أنحاء البلاد، ويعد مناسباً لزيارة المتنزهات الوطنية، أما أكثر الأشهر ارتفاعا لنسبة الرطوبة فهو شهر أغسطس، وفي هذا الشهر يُفضّل ممارسة الأنشطة الداخليّة؛ كزيارة معابد بانكوك الكثيرة، والمتاحف، والمعارض الفنيّة، ومراكز التسوّق.

ويمثل شهر أكتوبر الوقت المثاليّ لزيارة أيّ مكان في بانكوك؛ حيث تكون المناطق الوسطى، والشمالية، والشمالية الشرقية جافة على الأغلب، كما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وفي نوفمبر يبدأ موسم الجفاف في معظم أجزاء تايلاند في هذا الشهر، وتبدأ درجات الحرارة بالاعتدال، وتشهد البلاد الكثير من أشعة الشمس، وتُقام أروع المهرجانات في منتصف هذا الشهر، ثم بعد ذلك يبدأ ديسمبر وهو من أشهر الشهور السياحية في البلاد؛ بسبب الطقس الرائع في جميع مناطق تايلاند، ودرجات الحرارة المريحة، أي ليست حارة جداً، ولا باردة جداً، وسقوط الكثير من أشعة الشمس على الشواطئ، بالإضافة إلى عدم سقوط الكثير من الأمطار.

تساقط الأمطار بغزارة

أما شهر سبتمبر فتبدأ الأمطار بالتساقط في هذا الشهر، ويُستثنى من ذلك ساحل أندامان، كما تتدفق الشلالات بكثرة وتمتلئ الأنهار في جميع أنحاء البلاد، وتبدأ سباقات القوارب الطويلة على الصعيد الوطنيّ، والمقامة على العديد من الأنهار.

رفع حظر سفر السعوديين

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للجوازات، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلانديين بدخول المملكة.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.