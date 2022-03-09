كشف الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، عن أن الزعيم مرشح لجميع البطولات التي ينافس بها، مؤكدًا قدرته على الفوز بلقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك في الموسم الحالي.

تعليق الأمير الوليد بن طلال:

وتحدث في فقرة “يا هلا بالعرفج” في برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “الهلال دائمًا مرشح لكل البطولات التي يخوضها، لا ننسى أن الفريق أخذ دوري أبطال آسيا ولقب السوبر السعودي وكان رابع أندية العالم”.

وتابع: “الهلال المرشح الأول للفوز بـ الدوري يليه الاتحاد ثم الشباب، وفي حال لم يُتوج بـ كأس الملك فالاتحاد الأقرب لنيل اللقب”.

عضو شرف الهلال يساند الحكم المحلي:

وأضاف ابن طلال: “أنا ضد الاستعانة بالحكم الأجنبي بنسبة 100% في مباريات الدوري السعودي وأساند الحكم السعودي، وضد تعليق هزائم الفرق على شماعة الحكم، شاهدنا الهلال يخسر من الأهلي المصري برباعية دون رد في كأس العالم للأندية، وباركت لـ الأهلي المصري ولا يجب تعليق الأخطاء على الحكام”.