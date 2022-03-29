انتهت مباراة المنتخب الياباني ضد فيتنام قبل قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحداث المباراة

بداية سريعة لمباراة اليابان ضد فيتنام، حيث ضغط الفريقان بقوة، ونجح المنتخب الفيتنامي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الأول، برأسية نوغين ثانه بين التي وجدت طريقها للشباك مباشرة.

وأهدر المنتخب الياباني فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 30، بعد كرة عرضية متقنة لكوبو ليسددها المهاجم، أعلى العارضة، قبل أن يسدد كرة ترتطم في مدافعين المنتخب الفيتنامي.

وسدد هاراجوتشي كرة قوية من خارج المنطقة خدعت حارس مرمي المنتخب الفيتنامي، ولكنها مرت بجوار المرمي، عند الدقيقة الـ 34، لينتهي الشوط الأول من مباراة فيتنام واليابان بتقدم الأول بهدف نظيف.

يوشيدا يقتنص التعادل لـ اليابان

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة كبيرة من المنتخب الياباني الذي سجل هدف التعادل بعد مرور تسع دقائق عن طريق مايا يوشيدا في الدقيقة الـ54، لتستمر محاولات الفريقين على المرمي وسط تفوق كبير لصالح المنتخب الياباني.

وفي الدقيقة الـ 69، سجل المنتخب الياباني هدف التقدم عن طريق تناكا بعد عدة تمريرات، وضعت اللاعب في مواجهة المرمي ليسدد الكرة مباشرة، فتصطدم بالحارس الفيتنامي قبل أن تسكن الشباك، ولكن يلغيه الحكم بعد العودة لـ “var”.

وبعد دقائق، سدد مايا يوشيدا كرة قوية على مرمي المنتخب الفيتنامي ولكنها اصطدمت بالدفاع، ليعود المنتخب الياباني بهجمة خطيرة، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقوم الدفاع الفيتنامي بشتيت الكرة.

وبعد محاولات عديدة من المنتخب الياباني لإدراك هدف التقدم، وسط استبسال من دفاع المنتخب الفيتنامي لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب المجموعة

وبهذا التعادل ارتفع رصيد المنتخب الياباني عند النقطة الـ 22 محتلًا المركز الأول، بينما يأتي المنتخب الفيتنامي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، ويمتلك المنتخب السعودي فرصة كبيرة لتصدر المجموعة في حال الفوز على أستراليا.