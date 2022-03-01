أعلن الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام فصل الربيع أرصادياً.

وأضاف متحدث الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية متسارعة خلال هذا الفصل.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.