تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، يدشن اليوم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2022م بالمنطقة، الذي يقام تحت شعار “سلامة الإنسان بناء ونماء”.

عروض توعوية:

ويضم المعرض الذي سيقام في مجمع تبوك بارك مول، عروضًا توعوية وتعريفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمكافحة الحرائق وأعمال الإنقاذ والسلامة، والخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز دور القطاعين الخاص والعام، واستعراض أحدث الآليات والتجهيزات والمعدات، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.