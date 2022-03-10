تبدأ اليوم الخميس 10 مارس إجازة الفصل الدراسي الثاني، وذلك تبعًا للتقويم الدراسي المحدث من وزارة التعليم.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

وتستمر الإجازة الثانية للعام على مدار 10 أيام، ويبدأ بعدها الطلاب في العودة لدراستهم خلال الفصل الثالث من الدراسة، والذي يبدأ في 17 من شعبان عام 1443 هجريًا الموافق 20 مارس 2022.

وكان الفصل الدراسي الثاني من عام 1443 هجريًا، كان قد بدأ يوم الأحد الموافق غرة شهر رجب 1443 هجريًا، 5 ديسمبر 2021 م بعد أن انتهت إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت يوم الخميس 20 ربيع الثاني لعام 1443هجريًا 25 نوفمبر 2021م.

النتائج عبر نظام نور:

وبدأت الكثير من المدارس في إقفال الدرجات وطباعة النتائج الخاصة بالثانوية و إعلانها عبر نظام نور وتوكلنا.

دخول نور برقم الهوية:

ويتم الدخول لـ نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق دون تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور التي من المحتمل نسيان أحدهما.

ويمكن للطلاب أو أولياء أمورهم الدخول على النظام برقم الهوية ثم الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام دور من هنـــــا

كتابة الاسم والرقم السري أو الضغط في حالة النسيان على رقم النفاذ الوطني

كتابة كلمة أو أرقام التحقق المرئي

تحديد اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته

اختيار نتائج الطلاب

يمكن طباعة النتيجة

النتائج عبر توكلنا:

كما أتاحت وزارة التعليم أكثر من طريقة يتمكن من خلالها الطلاب الاطلاع على نتائجهم، ومن ضمن أهم هذه الطرق تطبيق توكلنا، حيث يقوم هذا التطبيق بإرسال إشعار إلى ولي الأمر فور اعتماد النتيجة من قبل الوزارة، وسوف يتم هذا الأمر بالانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب في جميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الثانوية أو المتوسطة.

جدير بالذكر أن المدارس المتوسطة أعلنت النتائج قبل الثانوية عبر نور وتوكلنا.