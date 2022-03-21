يبدأ اليوم الاثنين 21 مارس، التسجيل في اختبار التحصيلي الدراسي الورقي، للطالبات، فيما ينطلق التسجيل للطلاب الخميس 23 مارس.

تسجيل التحصيلي

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، قدمت مواعيد تسجيل التحصيلي، بالعام الهجري، وتنوه الهيئة، إلى انتهاء التسجيل المبكر في 9 مايو 2022م.

• التسجيل في اختبارات قدرات التحصيلي 1443هـ

ويبدأ التسجيل في اختبار التحصيلي اليوم الاثنين، وفق التواريخ التي يحددها المركز الوطني للقياس-هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي:

موعد التسجيل

– للطالبات 21/3/2022 الموافق 1443/8/18 بالهجري

– للطلاب 23/3/2022 الموافق 1443/8/20 بالهجري.

– ينتهي التسجيل المبكر في 9/5/2022 الموافق 1443/10/8 بالهجري

وبحسب التواريخ المحددة، سيكون اليوم هو بداية تاريخ التسجيل في قياس بالنسبة للطالبات في مراحل الثانوية العامة فيما يخص التسجيل لاختبارات التحصيلي من خلال نظام قياس الوطني وهي اختبارات تشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال نظام قياس، وتهدف الاختبارات المتعلقة بقدرات التحصيلي إلى قياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم.

يأتي ذلك وسط شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور من بطء الموقع المخصص للتسجيل في اختبار التحصيلي.