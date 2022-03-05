دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، اليوم، فعالية اليوم الوطني للمشي التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، تحت شعار ”امش 30“، وذلك في ممشى الروضة بمدينة أبها.

أهداف الفعالية ودورها الصحي:

وتستهدف الفعالية التي تُطلقها وزارة الصحة كل عام في جميع مناطق المملكة تحت شعار ”أمش 30″، فئات المجتمع، وذلك من أجل رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

فرق طبية متخصصة:

وصاحب الفعالية إقامة عدد من المعارض التي تضم الفرق الطبية المتخصصة، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وركن لمبادرة اعرف أرقامك، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية.

مشاركة الجهات الحكومية والأمنية: