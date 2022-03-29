انتحر عروسان، عقب زفافهما بساعات قليلة في إحدى مناطق محافظة الجيزة المصرية – جنوب القاهرة – بالقفز من شرفة شقتهما بالطابق العاشر، في حادث غريب.

انتحار عروسين

وبدأت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها في الواقعة الأليمة، حيث دلت التحقيقات الأولية، أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من شرفة شقتهما في الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتوفَين ع.أ 25 سنة، وأ.م 30 سنة، أنهيا حياتهما قفزًا من الطابق العاشر، بعد زفافهما بعدة ساعات، وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

ومن المقرر، أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة المتوفين لمعرفة الأسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.