تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثة طفل من داخل أحد المشاريع التنموية والذي يتبع أمانة المنطقة داخل مدينة تبوك والواقع في طريق الملك عبدالله.

تفاصيل الواقعة:

وورد بلاغ لغرفة العمليات مفاده سقوط طفل داخل أحد المشاريع الواقعة بجوار مصلى العيد، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني تساندها فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وعند الوصول تبين وجود طفل داخل المياه المتجمعة داخل المشروع بسبب الأمطار وتم انتشاله ونقله إلى مستشفى الملك خالد المدني، وتبين وفاته – يرحمه الله -.

وعلمت “المواطن“ أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات القضية.