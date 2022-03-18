نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الظهور بشكل مميز ضد الفيحاء، وتحقيق الفوز، بعد تذبذب النتائج والمستوى مؤخرًا.

العالمي يتجاوز عقبة الفيحاء بهدف

ولعب النصر ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بهدف سجله الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ورفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الثامن.

النصر ينتفض

وتُعد مباراة الفيحاء هي الأولى التي ينجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الحفاظ على نظافة شباكه منذ تجاوزه لعقبة التعاون بهدف دون رد في بريدة شهر يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18.

وتعود آخر مباراة حافظ العالمي فيها على نظافة شباكه في ملعبه بمرسول بارك إلى الجولة الـ17، حينما فاز على الفيصلي برباعية دون رد، كما استعاد الأصفر وصافة الترتيب للمرة الأولى منذ هزيمته بنتيجة 4/0 ضد الهلال.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الفوز رقم 15، ليكون ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم، بعد الاتحاد صاحب الـ18 فوزًا، وأصبح ثاني أقوى الفرق هجوميًا بـ44 هدفًا، متساويًا مع الشباب.