وجه المحلل القانوني سعد الكثيري، الانتقاد للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن الذي أدار مباراة السعودية والصين أول أمس الخميس بالجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

طاقم حكام مباراة السعودية والصين

وقاد المباراة، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله حسن وعاونه محمد أحمد يوسف “المساعد الأول” وحسن المهري “المساعد الثاني” وعادل آل النقبي “الحكم الرابع” وعمار الجنيبي “حكم الفيديو” وعمر العلي “مساعد حكم الفيديو”.

وقال سعد الكثيري متحدثًا لـ قناة 24 الرياضية: “عند الدقيقة 23 سقط لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري داخل منطقة جزاء الصين، بعد ركل قدمه من قبل مدافع الفريق المنافس، وكان يتوجب احتساب ركلة جزاء للأخضر”.

تعادل للأخضر رغم التأهل

يذكر أن المباراة كانت انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب، وكان الأخضر من قبلها ضمن التأهل بعد فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد.