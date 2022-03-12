توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

المناطق المتأثرة بتراجع درجات الحرارة

ويمتد هذا الانخفاض ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، حائل، القصيم، والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الساحلية منها.

سرعة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.