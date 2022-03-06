انطلقت أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1443 في مدارس منطقة تبوك – صباح اليوم – بحضور أكثر من 200 ألف طالب وطالبة .

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير على سير بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، من خلال زيارة عدد من المدارس؛ ونوه بالجهود المثمرة التي يبذلها مديرو ومديرات المدارس وفريق العمل من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في مختلف اللجان، وسط استعدادات وجهود تكاملية وتطبيق للإجراءات الصحية الاحترازية مؤكداً على تكامل الاستعدادات بما يعكس العناية والاهتمام التي توليها القيادة الحكيمة بالأبناء الطلاب والطالبات وتوجيهات وزارة التعليم.

وحث مدير التعليم الأبناء الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة، واستثمار أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق، وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات لتسهيل أداء اختباراتهم، منوهاً بتعاون الأسر مع المدرسة في هذا الإطار.