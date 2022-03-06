بدأت صباح اليوم في مختلف مناطق المملكة الاختبارات التحريرية حضورياً في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

وتصدر هاشتاق “الاختبارات” و”اختبارات الفصل الدراسي الثاني” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسط دعوات بالتوفيق ونصائح للطلاب مع بداية الاختبارات بالالتزام بمواعيد النوم المنتظمة واستذكار الدروس والاستيقاظ مبكراً.

تهيئة أجواء الاختبارات

وأكدت وزارة التعليم على تكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد لتهيئة أجواء الاختبارات للطلاب، لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنيّة بالمتابعة، والعمل على رصد مؤشراتها بشكل مستمر.

وشكّلت وزارة التعليم لجاناً مختصة؛ لتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، ورصد الدرجات وتدقيقها، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات وفق آليات عمل محددة.

وأكدت وزارة التعليم عنايتها بتقديم الدعم النّفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفّزة لأدائها حضورياً وفق كافة الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.​