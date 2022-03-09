تنطلق منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين.

مباراتان في افتتاح الجولة الـ24

ويلعب الفتح ضد أبها عند الساعة 6:25 مساء يوم غد الخميس، في افتتاح الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره الفيصلي عند الساعة 6:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد قبل الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ54 نقطة، ثم الشباب برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم الفتح بـ28 نقطة، والفيحاء في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وحل الطائي عاشرًا بـ26 نقطة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون الفيصلي، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.