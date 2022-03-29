انطلقت مبادرة “حنا نجيك” إحدى مبادرات خير الشمال التطوعية التي دشنها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية خالد الرميخاني، بالتعاون مع الشؤون الصحية ممثلة بقسم التمكين والتثقيف المجتمعي.

تستهدف كبار السن:

وأوضحت رئيس المبادرة سبيتة السويلمي أن المبادرة تستهدف كبار السن من الجنسين بتوعيتهم وتثقيفهم ببعض العادات الصحية السليمة التي تحافظ على صحتهم، كما تناولت الأركان بعض الشروحات حول العادات السليمة في الغذاء خلال شهر رمضان المبارك وأخذ علامات حيوية لبعض كبار السن.

وشارك بالمبادرة 35 متطوعًا ومتطوعة، وقد حضر البرنامج عدد كبير من كبار السن.