طرحت المطربة الإماراتية أحلام، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان “حالو يا حالو”، باللهجة المصرية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهي ن إخراج هاس غدار، ألحان نادر أنيس، وأشعار محمد البدري.

كلمات أغنية أحلام حالو يا حالو

وتقول كلمات الأغنية:

إن جيت للحق والله إحنا اللي ضيوف عليك .. بتجيلنا بأحلا طلة والخير والبركة فيك ..الخير والبركة فيك

حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو.. حالو يا حالو أنواره الحلوة هالو

روحنا بتفرح معاك على طول مستنياك.. روحنا بترتاح معاك على طول مستنياك

ده العيد هنا أو هناك عمره ما ييجي إلا بيك.. حالو يا حالو

إن جيت للحق والله إحنا اللي ضيوف عليك

بتجيلنا بأحلا طلة والخير والبركة فيك

حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو.. حالو يا حالو أنواره الحلوة هالوا

تيجي وتروح أوام وياريتك ألف عام.. تيجي وتروح أوام وياريتك ألف عام

ده أنت رفيع المقام رب الكون مصطفيك.. حالو يا حالو

إن جيت للحق والله إحنا اللي ضيوف عليك

بتجيلنا بأحلا طلة والخير والبركة فيك

آخر الأغنيات

وكانت أحلام، طرحت الفترة الماضية أغنية تحمل اسم “عالم في قلب دولة”، وهي ضمن حملة أجمل شتاء في العالم، وهي من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وإيقاعات سمير القطان، جيتارات روكيت، وتريات محمد عاطف، كورال مجموعة الإمارات، تسجيل وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.