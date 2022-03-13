حقق الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، فوزًا عريضًا على نادي بوردو بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ملخص المباراة

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الفريق الباريسي حيث سجل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول للباريسيين في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الباريسي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل النادي الباريسي تألقه ليضيف هدفين عبر كل من البرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريديس في الدقيقتين الـ52 والـ61.

ولم ينجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز أي أهداف أو صناعة أي هدف في المباراة.

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي

وبوقت سابق، تعرض ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، لصافرات استهجان من قبل جماهير فريقه، وذلك قبل انطلاق مباراة بوردو ظهر اليوم في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

وبمجرد أن ذكر المعلق الداخلي لـ ملعب حديقة الأمراء، اسم ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وجه الجمهور لهما صافرات استهجان، بسبب أداء كل منهما في مباراتي ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الريال على حساب باريس سان جيرمان لدور الثمانية.

ويبدو أن جمهور باريس سان جيرمان، لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى صيحات استهجان متواصلة ظلت تطارد ميسي حينما كان يلمس الكرة في المباراة.