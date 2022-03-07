أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، تقريره السنوي لعام 2021 بعنوان: (تحول وطني للحاضر والمستقبل)، يستعرض فيه أبرز إنجازات البرنامج التي تحققت خلال العام 2021، كما يُعرّف بالبرنامج وأهدافه الاستراتيجية ومنظومته، بالإضافة إلى عرض أبرز التحديثات للبرنامج في مرحلته الثانية، التي تستمر من عام 2021 وحتى عام 2025.

لمحة عن برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني هو أولى البرامج التنفيذية لرؤية 2030، إذ أُطلق البرنامج في عام 2016 خلال شهرين من إطلاق الرؤية، كما أنه أكبر البرامج التنفيذية من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق ما يزيد عن 35% من أهداف الرؤية الاستراتيجية، ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

وقد افتتح تقرير (تحول وطني للحاضر والمستقبل) رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمستشار في الديوان الملكي، بكلمة عبر فيها عن فخره بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والوطني، ودور رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحقيق ذلك التقدم، كما أشاد معاليه بإسهامات الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني وفريق عمل برنامج التحول الوطني.

دفع عجلة الإنجاز

ومن جانب آخر عبر الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون في كلمته عن فخره بالنجاحات التي حققها البرنامج في المرحلة الأولى (2016م-2020م)، كما أبدى تطلعه للمرحلة الثانية من دفع عجلة الإنجاز (2021م-2025م) حيث يعمل برنامج التحول الوطني بخبرة أوسع وطموح أكبر، كما أشاد بأبرز الإنجازات التي أُضيفت إلى سجل المملكة العربية السعودية الزاخر في 2021، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، ومن ذلك تحقيق إنجاز غير مسبوق من قبل المؤسسة العامّة لتحلية المياه المالحة بتسجيل رقمٍ قياسيّ لأقلّ محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم، في إنجازٍ لاحق لتحقيقها أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة في العالم، وفي القطاع العدلي أتمَّ مشروع رقمنة الثروة العقارية ضمن مبادرات برنامج التحوّل الوطني رقمنة نحو 82 مليون وثيقة عقارية بنهاية عام 2021، من خلال معامل رقمنة مركزية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، كما سجلت أرقام التطوع في المملكة ارتفاعًا متزايدًا على مدى السنوات، إذ تجاوزت أعداد المتطوعين والمتطوعات في المملكة 484 ألف متطوع في 2021، توِّجت تلك الجهود بالاحتفاء بالفائزين في الدورة الأولى من الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، والعديد من الإنجازات الأخرى التي وثقها تقرير (تحولٌ وطنيّ للحاضر والمستقبل).

إنجازات برنامج التحول الوطني

وقد استعرض التقرير إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2021 مُصنفة إلى 7 أبعاد، تغطي نطاق عمل البرنامج في مرحلته الثانية (2021-2025)، هي: تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، كما احتوى التقرير على قسم خاص بمؤشرات برنامج التحول الوطني لاستعراض مدى تقدم برنامج التحول الوطني من خلال أبرز مؤشرات قياس الأداء الرئيسية ومستهدفاتها، وذلك التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد على استمرارية مسيرة النجاح والإنجاز لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ويوثق الإنجازات التي تحققت في عام 2021 بلغة الأرقام، ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تصدر عن برنامج التحول الوطني.