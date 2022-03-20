نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد وبالأرقام، في تحقيق أفضل انطلاقة له مع فريق منضم له حديثًا خلال مسيرته الكروية.

وكان اللاعب المغربي سجل ثنائية في شباك الحزم، عندما دخل المباراة بديلًا في الشوط الثاني.

حمدالله يسجل 10 أهداف في أول 8 مباريات

وسجل اللاعب المغربي حتى الآن مع العميد 10 أهداف خلال 8 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون أعلى حصيلة له في نفس العدد من المباريات مع فرق سبق له وأن ارتدى قميصها ببطولات الدوري المختلفة.

وذكر موقع TRansfer Market أن النجم المغربي سجل 5 أهداف بأول 8 مباريات مع ناديه السابق أوليمبيك آسفي المغربي، وسجل 4 أهداف في أول 8 مباريات مع فريقه السابق أوليسوند النرويجي.

انطلاقة أفضل

وسجل مع الجيش القطري 9 أهداف في أول 8 مباريات بالدوري القطري، بينما سجل هدفين مع النصر في أول 8 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان حمدالله انضم إلى الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من النصر في ديسمبر الماضي.