أعلنت وزارة الحج والعمرة، اعتماد اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة من قِبلها، أسماء 16 مرشحًا مقبولًا للدورة الانتخابية الثالثة للأربعة أعوام القادمة: (1443 – 1447)، لانتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل،المتقدمين للترشيح لعضوية “المجلس”، وذلك بناء على اللائحة الخاصة بهذه الانتخابات، الصادرة بموجب قرار وزاري، حيث قامت الوزارة باستقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس وفحصها.

شروط ومؤهلات

وأكّد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل المُكلّف الدكتور ساعد الجهني، أن المُرشحين الذين تمّ اعتماد أسمائهم من مُلاك مؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل، هم جديرون بذلك لما يتمتعوا به من مؤهلات وممارسات طويلة وخبرات ميدانية مُكتسبة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وأن من سيتم اختيارهم منهم لعضوية مجلس الإدارة، سيكونوا على قدر هذه المسؤولية، وسيقوموا بهذه المهام الجليلة والنبيلة على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينال رضا الحُجّاج، ويحقق الرغبات والتطلعات.

ودعا الجهني أعضاء الجمعية العمومية، بالحرص على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، وأن ينتخبوا القوي الأمين، ومن يستطيع تحمل المسؤولية والقيام بواجبات خدمة ضيوف الرحمن خير قيام، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن عملية الانتخابات، انطلقت بتاريخ 12 شعبان 1443هـ، الذي شهد بداية فترة استقبال طلبات الترشيح لهذه الانتخابات، التي استمرت لمدّة 4 أيام وحتى تاريخ 16 شعبان، لتقوم اللجنة العليا للانتخابات بوزارة الحج والعمرة، باستقبال طلبات الترشيح وفحص المُرشحين في يومي 17 – 18 شعبان، وهم الذين تم إعلان أسمائهم مؤخرًا، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية غدًا الخميس 21 شعبان 1443هـ، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 شعبان، ليشهد يوم الخميس 28 شعبان عمليات الانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج.

المرشحون لمجلس حجاج الداخل

يذكر أن الأسماء الستة عشر المُعتمدة من الوزارة” هي: (بدر القرشي، خالد الغيثي، زهير غنيم، ساعد الجهني، سراج القرشي، سلطان القرشي، عبدالرحمن الحقباني، عبدالله العصفور، عبدالله المويهي، عليان الصاعدي، علي أبو سرهد، غازي الظفيري، محمد البكري، محمد سعد القرشي، ناصر الأحمري، يوسف الظفيري).