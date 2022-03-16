باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي التفاصيل: تم القبض بالجرم المشهود على عسكري- يعمل بوزارة الدفاع بإحدى المحافظات-؛ لقيامه بطلب مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وظهور أطراف آخرين للقضية وهم: مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلي يعملان بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات جرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء استلامهم مبلغ (68.000) ثمانية وستين ألف ريال مقابل أدوية حكومية غير مخصصة للبيع.

كما باشرت الهيئة، إيقاف وافد- رُحِّلَ إلى بلده سابقًا-؛ لقيامه بدفع مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال لوسيط- يعمل بمكتب حجز طيران في بلده- والتنسيق مع أحد موظفي المطار مقابل تمكينه من الدخول عبر أحد المطارات إلى المملكة.

وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على طبيب- يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق- لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال؛ مقابل تقديم موعد إجراء عملية لإحدى المراجعات.

وتؤكِّد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.