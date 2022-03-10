في ظل الإقبال الواسع على منطقة ذا جروفز، إحدى وجهات موسم الرياض، التي تقدم تجربةً ذات رفاهيةٍ عالية للزوار، تلقى الهوية الفنية للإضاءة في المنطقة إشادة من مختلف الزوار، حيث تلعب الإضاءة في ذا جروفز دورًا كبيرًا في تنسيق الواجهة العامة للمنطقة بحسب الأحداث الوطنية، مثل يوم التأسيس في شهر فبراير الماضي، حيث تزينت بإضاءة كامل المنطقة باللون الأخضر لعلم المملكة العربية السعودية.

كما اعتمدت ذا جروفز اختيار اللون البنفسجي لإضاءة حديقة التل، الذي يحمل شعار المنطقة باللون البنفسجي الذي يرمز للخزامى، وهو اسم الحي الذي يضم المنطقة، امتدادًا لذلك تعكس معظم أشجار المنطقة ليلًا تدرجًا ساحرًا من الألوان الربيعية، وجذبت الممرات المائية الملونة التي تتوزع على امتداد المنطقة مزيدًا من الزوار، واستطاعت ذا جروفز أن تمزج بين الطبيعة والإضاءة بتقديم نماذج فنية ألهمت الكثير من الزوار لمشاهدتها والتقاط أفضل الصور لها.

وتواصل المناطق الفرعية لـ “ذا جروفز” استقبال زوّارها، مستفيدةً من تنوّع عروضها، والتجارب الفريدة التي تقدّمها لهم، إذ تجمع بين المطاعم الفاخرة، والجمال والتجميل، وبوتيكات الأزياء العالمية، والمجوهرات والإكسسوارات، والمقاهي المختصة، إضافةً إلى مسرح للرقصات الاستعراضية الدولية.