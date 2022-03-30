نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أن يُحقق العلامة الكاملة، في ملعب الجوهرة المشعة، بعد فوزه على منتخب أستراليا بهدف دون رد.

12 نقطة لـ الأخضر على ملعب الجوهرة:

ونال الأخضر 12 نقطة من 4 مباريات خاضها على ملعب “الجوهرة” أمام منتخبات “اليابان والصين وعمان وأستراليا”.

وفي تصفيات مونديال 2018، كان الأخضر تعادل مع المنتخب الأسترالي في ملعب الجوهرة، بينما فاز على منتخبات “الإمارات وتيمور الشرقية وماليزيا والعراق واليابان”.

بينما في تصفيات مونديال 2022، خاض المنتخب السعودي 4 مباريات وحصد منها 12 نقطة كعلامة كاملة.

المنتخب السعودي لا يخسر في جدة:

وبشكل عام، حافظ المنتخب السعودي على سجله دون خسارة بملاعب جدة منذ 40 عامًا حيث فاز في 13 مباراة من أصل 15، بينما تعادل مرتين ضد منتخبي إيران في تصفيات 2002 وأستراليا في تصفيات 2018.