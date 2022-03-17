توقع الباحث في الطقس والمناخ والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، موعد انكسار الموجة الباردة على أجواء السعودية.

وقال العقيل، وفقًا لـ”الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بعدها تبدأ الموجة في الانكسار تدريجيًا.

فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق #المملكة وتصل في عدد من المناطق إلى درجتين مئوية تحت الصفر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Q0Y6dtg4Dr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2022

انخفاض درجات الحرارة

وأوضح العقيل أن درجات الحرارة تواصل الانخفاض على معظم مناطق المملكة، وتسجل في عدد من المناطق إلى درجتين مئوية تحت الصفر.

وأضاف أن الكتلة الهوائية الباردة ما زالت تسيطر على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الرياح نشطة وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، وتسيطر على شرق البلاد وتزداد قوتها جنوبًا حتى الرياض ونجران، ما يثير الأتربة والغبار.