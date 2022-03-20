وتشهد إسبانيا خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع تلبية لدعوة اليمين المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود، التي تفاقمت بسبب الأحداث في أوكرانيا.

ونُظّمت تجمعات في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد بدعوة من حزب “فوكس” (Vox) اليميني المتطرف، وسط استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في أعلى مستوياتها منذ 35 عامًا، ما يجعل أسرًا كثيرة تواجه صعوبات لدفع فواتيرها.

وتجمع عدة آلاف أمام مبنى بلدية مدريد، ملوحين بالأعلام الإسبانية ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وصرخوا “سانشيز، أنت قمامة، خفّض فواتيرنا!”.

وقال زعيم حزب “فوكس” سانتياغو أباسكال وسط هتافات الحشود، “لدينا أسوأ حكومة، إنها ليست حكومة، إنها مصنع بؤس (…) ينهب ويبتز العمال من خلال الضرائب التعسفية، لن نغادر الشوارع حتى يتم إسقاط الحكومة غير الشرعية”.

في فبراير الماضي، بلغت نسبة التضخم 7,6 % على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ 35 عامًا.

في العام الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72 % في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى الزيادات في الاتحاد الأوروبي. كما أن الأسعار ارتفعت أكثر منذ أحداث أوكرانيا.