تعرض اثنان من ضباط الشرطة في أمريكا، لإصابات متوسطة، بعد تعرضهما لتصادم مروع مع سائق مخمور وجهًا لوجه على أحد الطرق السريعة، في مدينة ميدلتون.

تصادم مروع:

وعلق مكتب شرطة ميدلتون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الحادث بقوله: إن الضابطين تم علاجهما، بعد حادث مروع، حيث اصطدم بهما سائق يعتقد أنه مخمور، أثناء توقفهما بسيارتهما خلال الدورية.

إصابة شرطيين:

وتابع بيان الشرطة أنه تم علاج كلا الضابطين، وخرجا من المستشفى بإصابات طفيفة. وتابعت شرطة ميدلتون، أنه تم القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب قيادته وهو في حالة سكر وارتكاب مخالفات مرورية أخرى.