روت نجوى العبدالله، صديقة الراحلة ساز، تفاصيل الحادث الأليم الذي أودى بحياة مشهورة السناب، وآخر حديث دار بينهما.

#ساز_في_ذمة_الله..

صديقة الراحلة تكشف لياهلا تفاصيل الحادث الأليم الذي أودى بحياة مشهورة السناب، وآخر حديث دار بينهما #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3lHjmyksAP

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 17, 2022

وروت نجوى العبدالله لبرنامج “يا هلا” تفاصيل آخر اتصال دار بينهما، وقالت إنها تشعر بالصدمة لأن حالة ساز كانت جيدة وعلى ما يرام ولم تكن تشكو من شيء.

مكالمة قبل الوفاة بساعات

وأضافت أن آخر اتصال دار بينهما كان قبل الوفاة بساعات، وكان قبيل الفجر، وقالت ساز إنها تشعر بالصداع.

وتابعت نجوى العبدالله، في الصباح وردها الخبر بوفاة مشهورة السناب شات ساز، مؤكدة أن الخبر كان صادمًا بالنسبة لها.