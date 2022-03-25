وثق مصور صحفي أمريكي، ‏لحظة سقوط صاروخ كينجال الروسي، على أحد مستودعات الأسلحة في أوكرانيا، بعمق 136 مترًا تحت الأرض.

💢صاروخ كينجال الروسي المخيف🇷🇺 🔥

تبلغ سرعته 12 الف كم ف/ي وهوه أسرع من الصوت ب 10 مرات شاهد ذهول المراسل الامريكي حينما شاهده

علما انه اصاب مستودع للاسلحه الاوكرانيه بعمق 136 متر تحت الارض#الحرب_العالمية_الثالثة#الحرب_الاوكرانية_الروسية pic.twitter.com/4sSyJUkPD0

— Aziz AlYazidi (@azg4444) March 25, 2022

قوة تدميرية هائلة لـ صاروخ كينجال:

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة سقوط الصاروخ الروسي، والذي تصل سرعته 12 ألف كم في الساعة، أي أنه أسرع من الصوت بـ 10 مرات، الأمر الذي أصاب المراسل الأمريكي بالذهول من هول المشهد، حيث كان يقف على مسافة بعيدة من الانفجار، وعلق قائلًا: “يا إلهي”.

إمكانات كينجال:

يذكر أن صاروخ كينجال، لا يخصص لتدمير المنشآت الأرضية وتحت الأرضية فحسب بل والسفن البحرية أيضًا، فهو لا يمكن أن ينحرف عن الهدف المراد إلا لمسافة متر واحد فقط. ويمكن أن يستهدف حاملة الطائرات لأنه يمتلك أفضل نظام للتوجيه في العالم تم تجميعه من قطع الغيار روسية الصنع فقط.

تعليقات بايدن على قوة الصاروخ:

وردًّا على ما يسببه الصاروخ كينجال في الحرب على أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن صاروخ كينجال الروسي فرط الصوتي، من المستحيل تقريبًا إيقافه.

وأضاف: “لدى الصاروخ الروسي رأس حربي مماثل للصواريخ الأخرى، حيث لا يوجد فرق كبير باستثناء أنه يكاد يكون من المستحيل إيقافه”.

يذكر أن الناتو نشر عام 2016 في رومانيا 3 بطاريات من منظومة Aegis Ashore الأمريكية تضم كل بطارية 8 صواريخ قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، إلا أن الضربة الهائلة التي وجهها صاروخ “كينجال” إلى المستودعات الأوكرانية على عمق 136 مترًا أظهرت أن بمقدوره مسح الدرع الصاروخية الأمريكية من وجه الأرض خلال ثوانٍ معدودة.