عرقلت مدرعات روسية، مسيرة أحد القطارات، في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، ومنعته من الاستمرار في طريقه.

مشاهد لعرقلة مدرعات روسية لقطار أوكراني في خيرسون

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— العربية (@AlArabiya) March 18, 2022

مدرعات روسية توقف قطارًا:

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون مسيرة قطار على قضبانه، قبل أن تأتي مردعات روسية وتقف على القضبان، مانعة القطار من مواصلة طريقه بمدينة خيرسون.

استمرار المواجهات:

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، في محاولة غزو أوكرانيا، تندلع المواجهات بين في أكثر من مدينة.

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو متداول اشتعال النيران في مطار لفيف غرب أوكرانيا بعد استهدافه بهجوم صاروخي.

وبحسب المقطع تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء المطار والمنطقة المحيطة به فيما تشتد العمليات الروسية في المدنية الأوكرانية الكبيرة.

ويعد مطار لفيف أحد المطارات الكبيرة في غرب أوكرانيا، ويأتي استهدافه ضمن خطة تعطيل المرافق اللوجيستية التي انتهجتها القوات الروسية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من الحرب الروسية الأوكرانية.