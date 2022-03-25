ذكرت صحيفة “إندبندنت” أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لموقف محرج خلال قمة الناتو.

وقالت الصحيفة، إن بوريس جونسون وقف بمفرده محرجًا بينما تصافح زعماء الاتحاد الأوروبي قبل التقاط صورة جماعية.

اجتماع قادة الناتو

Boris Johnson stands around awkwardly as Macron shakes hands with Nato leaders pic.twitter.com/DVnBhBbWV8 — The Independent (@Independent) March 24, 2022

وظهر خلال المقطع قادة الاتحاد الأوروبي وهم يحيون بعضهم البعض بمرح في بداية قمة الناتو بينما وقف بوريس جونسون ينظر ويداه في جيوبه.