أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن طواقم الطوارئ تعاملت مع 14 حالة حتى الآن ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق في الحريق الذي اندلع بسوق المباركية اليوم الخميس، حيث نُقل 5 مصابين للمستشفى، وأسعف 9 حالات في موقع الحدث.

احتراق عشرات المحلات

وكانت قوة الإطفاء العام في الكويت أوضحت أن 8 من فرقها تواصل عملها في مكافحة الحريق، مؤكدة أن الخسائر حتى الآن تتمثل في احتراق عشرات المحلات المتجاورة.

وقال ضابط العلاقات العامة في القوة، المقدم رضا السلمان، إن البلاغ عن الحريق ورد إلى القوة الساعة 3:20 عصر اليوم وطال في البداية 20 محلًا قبل أن ينتشر إلى المحلات المجاورة والتي يحتوي معظمها على بضائع من العطور والجلود إضافة إلى أن سقف المحلات في السوق جعل النار تمتد بصورة كبيرة وسرعة هائلة كونها تراثية.

فرق الإطفاء تباشر الحادث

وأضاف أن فرق الإطفاء تقوم بدورها وفق خطة عمل بالرغم من كل المعوقات الكبيرة المتعلقة بموقع السوق والازدحام في منطقة المباركية، داعيًا إلى الابتعاد عن موقع الحريق وإفساح المجال والطريق لآليات الإطفاء والطوارئ.

وأوضح أن فرق الإطفاء اتخذت كل التدابير الاحترازية حيال الحريق وتم عمل طوق حول الموقع للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المحلات والمجمعات الأخرى.