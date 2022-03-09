شاركت الشركة السعودية بالم لاب المختصة بتطوير وصناعة المنتجات الإلكترونية في معرض الدفاع العالمي الذي يقام في مدينة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمنتج آلي عسكري، مصمم للاستخدامات اللوجستية والعسكرية، ولاستكشاف التضاريس الصعبة والأماكن البعيدة، وتم تطويره بالشراكة مع الشركة السعودية مومنتم لحلول الهندسة الميكانيكية.

شهم:

والمنتج عبارة عن روبرت عسكري، على هيئة كلب آلي، رباعي الأرجل، أطلق عليه اسم “شهم” وهو قادر على الحركة بحرية تامة في حدود 12 درجة تم تصميمه ليكون قابل للحمل ولديه القدرة على إضافة حمولة قابلة للتعديل، ويتم استخدام قدرات الآليات الرباعية في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل استكشاف الفضاء والعمليات العسكرية والبيئات التي تعتبر خطرة جدًا على البشر.

استكشاف التضاريس:

ونبعت فكرة شهم إيمانًا بأهمية الآليات الرباعية والمركبات المتنقلة في استكشاف التضاريس الخطرة أو الوعرة، بالمقارنة مع الآليات المحمولة الأخرى مثل الآليات ذات العجلات أو ذات القدمين، حيث إن الآليات الرباعية هي نظام نقل ممتاز من حيث الاستقرار والتحكم والسرعة، وتعود تسمية شهم للصفة العربية التي تشير إلى الحكمة والتحمل والحرص على مباشرة الأمور المستصعبة.

الجدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي أثبت قدرة المملكة وريادتها في مجال التصنيع والإنتاج العسكري على مستوى العالم.